Evlatlarına kavuşan Diyarbakır anneleri, Ağrılı Demir ailesine "umut" oldu

"Benim kızım öyle bir kız değildi, okuyordu. Okumak istemeyen ve onlara gönül veren biri okumaz. Kızım sabah dershaneye gidiyor ve sonraki gün sabah kayıp. Onlarla gitmek isteyen dershaneye gider mi? Kızımı okusun diye okula gönderdim. Onlar benim kızımı kandırıp kaçırarak götürdüler ve 7 yıldır beni bu acıya mahkum ettiler. Dilerim Allah'tan onlar da böyle evlat acısı çeksin ve o zaman belki beni anlarlar."

- Geçen 6 yıla rağmen umutlarını hiç kaybetmediler

Demir, kızı Asmin ile aylarca Diyarbakır annelerinin eylemine katıldığını anlatarak, eyleme katılan birçok annenin evladına kavuştuğunu hatırlattı.

Umudunu hiç kaybetmediğini ve kızının geleceği günü beklediğini aktaran Demir, "Virüs salgını ve çocuğum olduğu için beni evime gönderiler. Bir daha gitmeyi düşünüyorum. Daha umudumu kaybetmemişim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum. Onlar da bize ellerinden geleni yaptıklarını söylediler. 'İnşallah kızınızı buluruz' dediler. Ben de bir umutla onlardan haber bekliyorum. 7 yıldır gözüm yolda, kulağım telefonda bekliyorum. Kızımdan hiç bir ses, seda ve haber yok." diye konuştu.

Kızının gazeteci olma hayaliyle okuduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Fotoğraf makinesiyle yüzlerce fotoğraf çekmiş ve onları halen saklıyorum. Tek umudu gazeteci olmaktı ve onun için okuyup çabalıyordu ama umutlarını söndürdüler. Kızımı kandırıp götürdüler ve bütün umutlarını yıktılar. Kızım eğer beni görüyor ve duyuyorsa çıksın gelsin o yol, yol değildir. Ya orada ölecek ya da öldürecek. Çoğu kişi ailesine kavuştu, biz de darısı başımıza diyoruz. Onları her gördüğümde 'inşallah ben de bir gün kızıma öyle kavuşurum, sarılım ve koklarım' diyorum."