Evlatlarını bağımlılıktan kurtaran anneler "başka canlar yanmasın" diye çabalıyor

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de evlatlarını madde bağımlılığından kurtararak hayata tutunmalarını sağlayan 16 anne, kurdukları dernekle aynı sorunları yaşayan gençlere ve ailelerine destek oluyor.

Çocuklarını büyük mücadele ile bağımlılıktan kurtaran gönüllü kadınlar, verdikleri mücadelenin başkalarına da örnek olması için yaklaşık bir yıl önce Umuda Yolculuk Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneğini kurdu.

Dernek sayesinde, bağımlı gençler ve ailelerine ulaşan kadınlar, bilinçlendirme faaliyetlerinin ardından gençleri Kırıkkale Valiliğince hayata geçirilen "Huzur Köy" ile AMATEM ve Yeşilay gibi kurumlara yönlendiriyor. Dernek, hayırsever iş insanlarının da yardımıyla tedavi süreçleri tamamlanan çocuklara iş imkanı sağlamaya çalışarak, yeniden yaşama tutunmalarına katkı sunuyor.

- Bağımlılıktan kurtardıkları 7 genç istihdam edildi

Dernek Başkanı Banu Doğan, AA muhabirine, 2 oğlunun bağımlı olduğunu öğrenince kendi çocuklarını ve aynı sorunla mücadele eden gençleri kurtarmak için çaba göstermeye başladığını söyledi.

Yaklaşık 6 yıldır bu konuda çalıştığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Annelerle bir araya gelerek dernek kurmaya karar verdik. Bir yıla yakın resmi olarak dernek bünyesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Canı yanmış ailelerle temas ettik. Onların dilinden bizim anladığımızı temas kurduğumuz aileler de hissetti. Onların derdine derman olduk. Mahalle mahalle gezdik. Nerede bağımlı annesi, babası varsa onlara ulaşmaya çalıştık, dertlerini dinledik. Ortak noktada buluştuğumuzu, kendilerine destek olacağımızı söyledik ve derneğimize davet ettik."

Doğan, çalışmalarda güzel sonuçlar aldıklarını belirterek, bağımlılıktan kurtardıkları 7 gencin farklı yerlerde istihdam edildiğini dile getirdi.

- "Derneği açarken devletimizin çok desteğini aldık"

Kırıkkale'de madde bağımlısı gençlerin, rutin tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle yeniden hayata bağlanması amacıyla "Huzur Köy Projesi"nin hayata geçirildiğine dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Orada tedavileri biten gençlerimizi de takip ederek gerekli yerlere yönlendiriyoruz. Şu anda da Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında mobil ekip sistemini kurduk. Sahadan da güzel sonuçlar elde ettik. Yeni başlayan gençler için ailelere temas ettik. Bütün bunlar bize mutluluk verdi. Derneğimizin faaliyetlerini duyup, 'Oğlum, kızım, eşim bağımlı, nasıl bir yol izleyebilirim' diye arayanlar var. Derneği açarken devletimizin çok desteğini aldık. Başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, eski Valimiz Yunus Sezer ve şu anki Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu çok destek verdi."

- "Gençlerimizi bu illetten kurtarmak istiyoruz"

Dernek üyesi annelerden Kezban Avan da "Benim çocuğum kurtuldu, bu derneklerle işim bitti." düşüncesine kapılmadan başka annelere ve çocuklara yardım etmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Çok güzel duygular içerisinde çalıştıklarını aktaran Avan, "Biz çok ağladık, çok şey kaybettik ve çocuğumuzun elimizden gittiğini hissettik. Başka anneler çocuğunu kaybetmesin, ağlamasın, başka gençlerimiz ziyan olmasın, amacımız bu. Amacımız, bataklıktaki sineği öldürmek değil de bataklığı kurutmak. Devletimizin ve Banu başkanımızın yardımı, birbirimize olan desteğimizle gençlerimizi bu illetten kurtarmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Derneği gönüllü kurduk, gönüllü çalışıyoruz"

Reyhan Yıldırım ise oğlunun bağımlı olduğunu 5 yıl sonra öğrendiğini, sonrasında Banu Doğan ile tanıştığını ifade etti.

Derneğin çok desteğini gördüğünü anlatan Yıldırım, "Banu başkanımız bizi bilinçlendirdi. Başkanla tanışmasaydım bilinçsizdim ve hiçbir şey bilmiyordum. Bu derneği gönüllü kurduk ve gönüllü olarak çalışıyoruz. Eğer başkalarına faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

İlknur Önal da bağımlı olan çocuğu veya yakını olmadığını, gönüllü olarak destek vermek için dernekte faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

"Burada gençlerin hem annesi hem de ablası oldum. Elinden tuttuğum çocuklar var. Devletimize de çok teşekkür ediyorum. Aslında devletimiz bütün imkanları gençlerimize ve ailelerine sunuyor ancak bu konuda bilinçli olmadıkları için tedaviye bir türlü yönelmiyorlar." diyen Önal, dernek olarak aileleri bilinçlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Önal, "Gençlerimiz, derneğimiz sayesinde tekrar sosyal hayatlarına kavuşabiliyor." ifadesini kullandı.

