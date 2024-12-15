Evlenecekleri konuşuluyordu! Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan şaşırtan hamle! Ayrıldılar mı?

Devrim Özkan ve Lucas Torreira sık sık sosyal medyada ve davetlerde karşımıza çıkıyor. Gündemden düşmeyen Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın aşkları dolu dizgin devam ediyordu.

Devrim Özkan sevgilisini futbol maçlarında yalnız bırakmıyor, her fırsatta aşkını dile getiriyordu.

KAFA KARIŞTIRAN HAMLE! AYRILDILAR MI?

Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftten ise şaşırtan bir hamle geldi. İkili Instagram'dan karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı. Devrim Özkan sevgilisi Lucas'la olan bütün fotoğraflarını sildi. Çiftin ayrıldığı konuşuluyor.