MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evlenecekleri konuşuluyordu! Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan şaşırtan hamle! Ayrıldılar mı?

Evlenecekleri konuşuluyordu! Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan şaşırtan hamle! Ayrıldılar mı?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.12.2024 22:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir aşkları herkesin dilinde olan ünlü oyuncu Devrim Özkan ve futbolcu Lucas Torreira'nın evlenecekleri konuşuluyordu. Ünlü çiftten nikah tarihi beklerken şaşırtan bir gelişme yaşandı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan şaşırtan hamle! Ayrıldılar mı?

Devrim Özkan ve Lucas Torreira sık sık sosyal medyada ve davetlerde karşımıza çıkıyor. Gündemden düşmeyen Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın aşkları dolu dizgin devam ediyordu.

lucas-torreira-devrim-ozkan-cift

Devrim Özkan sevgilisini futbol maçlarında yalnız bırakmıyor, her fırsatta aşkını dile getiriyordu.

devrimozkanjpeg-yq9t2V3hwkqCjZfI

KAFA KARIŞTIRAN HAMLE! AYRILDILAR MI?

Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftten ise şaşırtan bir hamle geldi. İkili Instagram'dan karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı. Devrim Özkan sevgilisi Lucas'la olan bütün fotoğraflarını sildi. Çiftin ayrıldığı konuşuluyor.

66d6923dc9602385__w1200xh1500

Devrim Özkan sevgilisi Lucas Torreira'yı kucakladı! Devrim Özkan sevgilisi Lucas Torreira'yı kucakladı!
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

Sibirya soğukları yaşamı felç etti! Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar: "Her geçen gün daha da soğuyor"

Sibirya soğukları yaşamı felç etti! Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar: "Her geçen gün daha da soğuyor"

Kredi kartı ve banka kartında 'şifre' adımı! 'ATM'ler bloke edebilir'

Kredi kartı ve banka kartında 'şifre' adımı! 'ATM'ler bloke edebilir'

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

1 İptal edilen gol, 1 Direk, 1 Kırmızı kart... Kazanan Fenerbahçe! Başakşehir'i mağlup etti zirve takibini sürdürdü...

1 İptal edilen gol, 1 Direk, 1 Kırmızı kart... Kazanan Fenerbahçe! Başakşehir'i mağlup etti zirve takibini sürdürdü...

Belediye başkanından küçücük çocuğa akılalmaz sorular: Tepki yağıyor

Belediye başkanından küçücük çocuğa akılalmaz sorular: Tepki yağıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.