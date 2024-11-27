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  4. Top çarpınca kızdı! Devrim Özkan sevgilisi Lucas Torreira'yı kucakladı! O anlar gündem oldu...

Top çarpınca kızdı! Devrim Özkan sevgilisi Lucas Torreira'yı kucakladı! O anlar gündem oldu...

27.11.2024 18:24
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.11.2024 18:24
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Ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşk yaşayan Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira evde maç yaparken çekilen eğlenceli anlarını paylaştı. Devrim Özkan, kendisine top çarpınca kızıp sevgilisini kucakladı ve havaya kaldırdı. O anlar ise güldürdü.

Aşkları dolu dizgin devam eden Devrim Özkan ve Lucas Torreira sık sık sosyal medyada ve davetlerde karşımıza çıkıyor. Gündemden düşmeyen Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile mutlu bir birliktelik yaşayan Devrim Özkan'ın geçtiğimiz günlerde yüzüğü konuşulmuştu. Özkan, "Eğer bir gelişme olursa haberiniz olur" şeklinde açıklama yapmıştı.

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Özkan, Torreira ile olan ilişkisini "Ben yenge değilim, o enişte... Ben Türk'üm; o yüzden ben yenge değilim, Torreira'ya enişte desinler," sözleriyle de açıklamıştı.

TOP ÇARPINCA KUCAKLAYIP HAVAYA KALDIRDI!

Eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarında paylaşan ikiliden yeni bir video geldi. Evlerinde top oynayan çiftten Torreira şut çekti. Attığı top Devrim Özkan'a çarptı.

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Ardından ünlü oyuncu Özkan, sevgilisine doğru koşarak Torreira'yı tutup havaya kaldırdı. O anlar ise görenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
devrim özkan
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