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Evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 28.08.2020 19:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta balkon ve pencerelerden girdiği evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatte evlerin açık bırakılan balkon ve pencerelerinden girerek cep telefonu çalan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş’ta balkon ve pencerelerden girdiği evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatte evlerin açık bırakılan balkon ve pencerelerinden girerek cep telefonu çalan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. 4 ayrı ikametten bu yöntemle 6 cep telefonun çalınması ilgili olarak polis, mağdurlardan edildiği eşkaller doğrultusunda geniş çaplı saha araştırmasıyla şüpheli Alparslan E’ye (25) ulaştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Alparslan E’den çalıntı 3 telefon ele geçirilirken, diğer telefonların satıldığı kişiler tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Alparslan E.(25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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