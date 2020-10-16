YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Evleri yanan Özgül ailesinin ilk misafiri Başkan Zolan oldu

Evleri yanan Özgül ailesinin ilk misafiri Başkan Zolan oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.10.2020 11:42 | Son Güncelleme

Yangında evleri küle dönen Özgül ailesine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ve Başkan Zolan sahip çıktı.

Yangında evleri küle dönen Özgül ailesine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ve Başkan Zolan sahip çıktı. Eşini 4 ay önce kanserden kaybeden Sevim Özgül ve ailesinin imdadına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, yangında kullanılamaz hale gelen eşyalarını baştan aşağı yeniledi.

Denizli’de yaşanan talihsiz olay, Eskihisar Mahallesinde 1 Ekim 2020’de meydana geldi. Eşini 4 ay önce kanserden kaybeden Sevim Özgül ile kızı, oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından söndürülen yangında ev ve tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kış öncesi tüm eşyaları ile birlikte evleri yanan ailenin imdadına Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yetişti. Başkan Zolan’ın talimatıyla çalışma başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, ailenin tüm eşyalarını yenileyerek kiralanan evlerine yerleştirdi. Özgül ailesi sıcak bir yuvaya kavuşturulurken Başkan Zolan da ailenin ilk misafiri oldu. Ziyarete Başkan Osman Zolan’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve Sevgi Eli sorumlusu Selma Yıldız katıldı.

“Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz”
Başkan Zolan, Sevim Özgül ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yeni eşyalarla döşenen evin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Zolan, “Allah’ım beterinden korusun. İnsan başına her şey gelebiliyor. Önemli olan can sağlığıdır, gerisi telafi edilir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak insanlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yangın herkesin başına gelebilir. Bizler de vatandaşlarımızın açıkta kalmaması adına gayret ediyoruz. Gelmiş, geçmiş olsun. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah’ım dayanışma içinde birbirimize sahip çıkmayı nasip etsin” dedi.

Özgül ailesinden teşekkür
Eşyaları tamamen yenilenen evlerinde çocukları ve torunlarıyla mutlu bir hayat sürmek istediklerini söyleyen Sevim Özgül gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı Başkan Osman Zolan’a, kendilerini yalnız bırakmayan hayırseverlere ve Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekiplerine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Belediye şoförleri için eğitim protokolü imzalandı
Belediye şoförleri için eğitim protokolü imzalandı
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Denizli Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:06
Öğle
12:54
İkindi
16:02
Akşam
18:32
Yatsı
19:48

Denizli Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Canan Eczanesi
Merkezefendi
Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Denizlili narcılar hasada mutlu başladı
Denizlili narcılar hasada mutlu başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Denizli Ülkü Ocaklarından anlamlı hareket
Denizli Ülkü Ocaklarından anlamlı hareket
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.