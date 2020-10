Evleri yanan Özgül ailesinin ilk misafiri Başkan Zolan oldu

“Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz”

Başkan Zolan, Sevim Özgül ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yeni eşyalarla döşenen evin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Zolan, “Allah’ım beterinden korusun. İnsan başına her şey gelebiliyor. Önemli olan can sağlığıdır, gerisi telafi edilir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak insanlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yangın herkesin başına gelebilir. Bizler de vatandaşlarımızın açıkta kalmaması adına gayret ediyoruz. Gelmiş, geçmiş olsun. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah’ım dayanışma içinde birbirimize sahip çıkmayı nasip etsin” dedi.

Özgül ailesinden teşekkür

Eşyaları tamamen yenilenen evlerinde çocukları ve torunlarıyla mutlu bir hayat sürmek istediklerini söyleyen Sevim Özgül gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı Başkan Osman Zolan’a, kendilerini yalnız bırakmayan hayırseverlere ve Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekiplerine teşekkür etti.