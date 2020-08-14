YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Evleri yanan vatandaşlara konteyner ev tahsis edilecek

Evleri yanan vatandaşlara konteyner ev tahsis edilecek

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Marmara Belediyesi, yangında zarar gören roman vatandaşlara konteyner ev verecek.Başkan Aksoy, Avşa Adası’nda geçtiğimiz gün meydana gelen yangında evleri zarar gören roman vatandaşlarımızın ikamet ettiği bölgeyi ziyaret etti.Ziyarette mahalle sakinleriyle bir araya gelen Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaraların en kısa sürede sarılacağı sözünü verdi.Yangının yaşandığı alana konteyner evler yapılacağını kaydeden Başkan Aksoy, şöyle konuştu: “Kıymetli hemşerilerim, Balıkesir’de toplantımızı icra edip protokolü imzalamamızın ardından zaman kaybetmeksizin sizlerle bir araya geldim.

Balıkesir’in Marmara Belediyesi, yangında zarar gören roman vatandaşlara konteyner ev verecek.
Başkan Aksoy, Avşa Adası’nda geçtiğimiz gün meydana gelen yangında evleri zarar gören roman vatandaşlarımızın ikamet ettiği bölgeyi ziyaret etti.
Ziyarette mahalle sakinleriyle bir araya gelen Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaraların en kısa sürede sarılacağı sözünü verdi.
Yangının yaşandığı alana konteyner evler yapılacağını kaydeden Başkan Aksoy, şöyle konuştu: “Kıymetli hemşerilerim, Balıkesir’de toplantımızı icra edip protokolü imzalamamızın ardından zaman kaybetmeksizin sizlerle bir araya geldim. Konteyner Kent olarak adlandıracağımız ve 60 m2’lik evlerden oluşacak alan için gerekli iş ve işlemleri yürütmekle birlikte bu süre zarfında hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmemesi hususunda belediyemizce yer gösterilmiş ve ayrım gözetmeksizin gereken yardımlar yapılmıştır. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybı yaşamadan atlattığımız bu üzücü olayı yine birlik ve beraberliğimiz sayesinde çözüme kavuşturacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:13
Yatsı
21:41

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Nilay Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Plevne Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Can Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.