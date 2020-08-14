Evleri yanan vatandaşlara konteyner ev tahsis edilecek

Balıkesir’in Marmara Belediyesi, yangında zarar gören roman vatandaşlara konteyner ev verecek.

Başkan Aksoy, Avşa Adası’nda geçtiğimiz gün meydana gelen yangında evleri zarar gören roman vatandaşlarımızın ikamet ettiği bölgeyi ziyaret etti.

Ziyarette mahalle sakinleriyle bir araya gelen Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaraların en kısa sürede sarılacağı sözünü verdi.

Yangının yaşandığı alana konteyner evler yapılacağını kaydeden Başkan Aksoy, şöyle konuştu: “Kıymetli hemşerilerim, Balıkesir’de toplantımızı icra edip protokolü imzalamamızın ardından zaman kaybetmeksizin sizlerle bir araya geldim. Konteyner Kent olarak adlandıracağımız ve 60 m2’lik evlerden oluşacak alan için gerekli iş ve işlemleri yürütmekle birlikte bu süre zarfında hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmemesi hususunda belediyemizce yer gösterilmiş ve ayrım gözetmeksizin gereken yardımlar yapılmıştır. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybı yaşamadan atlattığımız bu üzücü olayı yine birlik ve beraberliğimiz sayesinde çözüme kavuşturacağız” dedi.

