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Evlerin duvarları Lavanta figürleriyle renkleniyor

MUĞLA HABERLERİ  | 19.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Muğla’da deniz ve kültür turizmine ek olarak farklı turizm dallarının da gelişiminin sağlanması için projeler üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe İlçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesinde hayata geçirdiği Lavanta tarlalarıyla özellikle yerli turistler için yeni bir cazibe alanı yaratıyor.2019 yılından itibaren olgunlaşarak ilk hasadı yapılmaya başlanan Lavanta tarlalarının tanıtımı ve bölgenin bilinirliğinin arttırılması için bölge halkı, gönüllü öğrenciler ve belediye yetkilileri ile birlikte “Mor Sokak” projesi başladı.Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Mor Sokak’ projesi kapsamında gönüllü 30 üniversite öğrencisi ve Yeniköy mahalle sakinlerinin katılımıyla devam eden etkinlikte evlerin duvarlarına lavanta figürleri ve lavanta tarlaları içerisinde gezen insan figürleri resmediliyor.Yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan boyama çalışmalarının sonunda özellikle yerli turistlerin ilgisini çeken lavanta bahçesinin yanı sıra lavanta figürleri ile renklendirilen evlerin de ilgi odağı olması bekleniyor.

Muğla’da deniz ve kültür turizmine ek olarak farklı turizm dallarının da gelişiminin sağlanması için projeler üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe İlçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesinde hayata geçirdiği Lavanta tarlalarıyla özellikle yerli turistler için yeni bir cazibe alanı yaratıyor.
2019 yılından itibaren olgunlaşarak ilk hasadı yapılmaya başlanan Lavanta tarlalarının tanıtımı ve bölgenin bilinirliğinin arttırılması için bölge halkı, gönüllü öğrenciler ve belediye yetkilileri ile birlikte “Mor Sokak” projesi başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Mor Sokak’ projesi kapsamında gönüllü 30 üniversite öğrencisi ve Yeniköy mahalle sakinlerinin katılımıyla devam eden etkinlikte evlerin duvarlarına lavanta figürleri ve lavanta tarlaları içerisinde gezen insan figürleri resmediliyor.
Yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan boyama çalışmalarının sonunda özellikle yerli turistlerin ilgisini çeken lavanta bahçesinin yanı sıra lavanta figürleri ile renklendirilen evlerin de ilgi odağı olması bekleniyor.

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