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Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

ÇORUM HABERLERİ  | 21.05.2020 05:27 | Son Güncelleme

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, evlerinde çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen yaşlı çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesindeki Karşıyaka 2'nci sokakta, Aşır (86) ve Nazmiye Olukçu'nun (82) yaşadığı iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kendi imkanlarıyla evden çıkamayan Nazmiye Olukçu, balkondan yardım çağrısında bulundu. Yaşlı kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar, evden yükselen alevleri görünce durumu itfaiye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, balkondaki yaşlı kadını merdiven yardımıyla kurtardı. Alevlerin yanı sıra yoğun duman altındaki evin içerisinde mahsur kalan Aşır Olukçu da kapıyı kırarak, içeri giren itfaiye erleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı çiftin, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Hülya Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahur yaptığı sırada bir çığlık duyması üzerine balkona çıktığını belirterek, "Bir kadının bağırdığını duydum. Balkona çıktım ama kimseyi göremedim. Çığlıklar devam edince karı koca kavgası sanıp, polisi aradım. Sonra karşı binadan dumanları görünce çığlıkların oradan geldiğini fark ettim. Hemen polis ve itfaiyeye haber verdim." dedi.

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