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Evlerinde kalan çocuklar için resim yarışması

BURSA HABERLERİ  | 25.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına uyan öğrencilerin, evlerinde nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak adına resim yarışması başlattı.

Evlerinde kalan çocuklar için resim yarışması

Osmangazi Belediyesi, ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına uyan öğrencilerin, evlerinde nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak adına resim yarışması başlattı. İlk ve ortaokul düzeyindeki çocukların katılabileceği yarışmada, dereceye girenlere sürpriz hediyeler verilecek.
Korona virüsü, maalesef ki tüm dünya insanlarının hayatlarında bir takım değişikliklere neden oldu. Bu değişikliklerden belki de en çok etkilenen çocuklar oldu. Okullarına gidemeyen, dışarıya çıkamayan ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten mahrum kalan çocukların korona virüsle mücadele günlerindeki yaşantılarına bir nebze de olsa renk katmak isteyen Osmangazi Belediyesi, çocuklara özel resim yarışması düzenledi.
‘Sanat da Eğlence de Eve Sığar’ temasıyla başlatılan resim yarışmanın konusu ise ‘Korona virüsü ile Değişen Yaşam’ olarak belirlendi. İlk ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler, korona virüs nedeniyle hayatlarında ve çevrelerinde ne gibi değişiklikler meydana geldiğini, resmederek, yarışmaya katılabilecekler. Yarışmadaki amaç korona virüsü tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları üretmeye teşvik etmek ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak.
Yarışmanın başlangıç tarihi 23 Nisan 2020 olurken, son katılım tarihi ise 08 Haziran 2020 günü saat 17.00 olarak belirlendi. Yarışmaya gönderilen resimler jüri tarafından incelenecek ve dereceye giren eserler belirlenecek. Her çocuk yarışmaya bir eser ile katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, yarışma ile ilgili detaylı bilgiye www.panorama1326.com.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Yarışmada dereceye giren eserler, çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek. Ayrıca dereceye giren resimler, korona virüsü önlemlerinin sona ermesinin ardından yeniden kapılarını ziyaretçilere açacak olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sergilenecek.

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