YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Evlerinden çıkamayan çocuklar için eğitici-öğretici program

Evlerinden çıkamayan çocuklar için eğitici-öğretici program

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Covid-19 (Korona) virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için eğitici-öğretici yayınlar yapmaya hazırlanıyor.Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Oyuncuları tarafından hazırlanan program 12 Nisan Pazar Günü’nden itibaren her pazar saat 14.00’de Odunpazarı Belediyesi’nin facebook ve youtube sayfalarında yayınlanacak.Odunpazarı Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan çocuklar için çocuk programını hazırlıyor.

Odunpazarı Belediyesi Covid-19 (Korona) virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için eğitici-öğretici yayınlar yapmaya hazırlanıyor.
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Oyuncuları tarafından hazırlanan program 12 Nisan Pazar Günü’nden itibaren her pazar saat 14.00’de Odunpazarı Belediyesi’nin facebook ve youtube sayfalarında yayınlanacak.
Odunpazarı Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan çocuklar için çocuk programını hazırlıyor. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanan programda Mumu ve Cici’nin maceralarının yer alacak, eğitici ve öğretici olduğu kadar eğlenceli de olacak. Masaldan müziğe, oyundan eğitici-öğretici etkinliklere kadar birçok unsurun yer alacağı program, 12 Nisan Pazar günüden itibaren her Pazar saat 14.00’de Odunpazarı Belediyesi’nin facebook ve youtube sayfalarında yayınlanacak.
“ÇOCUKLAR HER ŞEYİMİZDİR”
“Çocuklar her şeyimizdir” diyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’nin de korona virüs nedeni ile zor bir dönemden geçtiğini kaydetti. Okula, kreşe, parka gidemeyen çocukların tüm zamanlarını evde geçirmek zorunda kaldığına dikkat çeken Başkan Kurt, “Bu zor günlerden en çok çocuklar etkilendi. Evde zaman geçirmek zorunda kaldılar. Bu durum aileleri de zor durumda bırakıyor. Odunpazarı Belediyesi olarak evden çıkamayan çocukların kaliteli zaman geçirmesi, eğlenirken de öğrenmesi için bu programı hazırladık” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Hastaneden firar eden virüslü şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Hastaneden firar eden virüslü şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:57
Sabah
06:24
Öğle
13:05
İkindi
16:43
Akşam
19:36
Yatsı
20:57

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Karamel Eczanesi
Tepebasi
Zişan Eczanesi
Odunpazari
İstiklal Eczanesi
Odunpazari
Pekak Eczanesi
Tepebasi
Meriç Eczanesi
Odunpazari
Şehir Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.