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  4. ’Evliliğe İlk Adım’ seminerlerinin ilki tamamlandı

’Evliliğe İlk Adım’ seminerlerinin ilki tamamlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü koordinesinde ’Evliliğe İlk Adım’ seminerlerinin ilki tamamlandı.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın himayelerinde ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla yeni evlenen veya evlenecek çiftlere yönelik olarak Yeni Mahalle Ulu Camii Toplantı Salonu’nda seminer gerçekleşti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü koordinesinde ’Evliliğe İlk Adım’ seminerlerinin ilki tamamlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın himayelerinde ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla yeni evlenen veya evlenecek çiftlere yönelik olarak Yeni Mahalle Ulu Camii Toplantı Salonu’nda seminer gerçekleşti. Sertifika töreninde konuşan İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, "Aile kurulurken sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, kurulan ailelerin güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması için Aile ve Dini Rehberlik büromuzla çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan birisi de evliliğe ilk adım semineridir. Bu bağlamda yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan değerler hususunda Kur’an ve sünnet ışığında bilgi vermek amacıyla, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen 8 konu başlığı altında seminerlerimiz ilkini tamamladık" dedi.

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