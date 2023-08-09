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Evlilik teklifi öncesi dayak yedi, sevgilisini krize soktu

09.08.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da trafikte kavga ediyormuş gibi yapan bir genç, sinir krizi geçiren kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Antalya’da trafikte kavga ediyormuş gibi yapan bir genç, sinir krizi geçiren kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Yaşadıkları karşısında büyük şok geçiren ve kendine gelmekte zorlanan genç kız teklifi kabul etti.

Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya’da yaşandığı belirtilen olayda bir damat adayı, önce trafikte diğer sürücülerle kavga ediyormuş gibi yaparak yerde dayak yedi. Bu sırada gencin yanında bulunan sevgilisi önce kavgayı ayırmaya çalıştı, sonra ise krize girerek büyük korku yaşadı. Genç kızın uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü. Bir süre sonra dayak yediği yerden kalkan genç bir anda elinde yüzükle sevgilisinin karşısında diz çöktü. Konfetilerin patladığı anda şoku atlatmakta zorlanan genç kız, sevgilisinin teklifini kabul etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.

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