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Evlilik yıl dönümü mazeret izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü

ANKARA HABERLERİ  | 12.11.2020 10:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hazırlanan ve personele evlilik yıl dönümlerinde mazeret izni verilmesini öngören genelgenin sağladığı olanakla 9 ayda yaklaşık 40 bin emniyet personeli evlilik yıl dönümünlerinde eşlerinin yanında olabildi

Mesai gözetmeksizin çalışan, zaman zaman da evlerinden ve eşlerinden uzakta vazife yürüten emniyet personelinin yüzünü evlilik yıl dönümü mezaret izni güldürdü.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 21 Şubat'tan itibaren evlilik yıl dönümlerinde bir gün mazeret izni kullandırılması personele moral kazandırdı.

Genelgenen yayımlandığı tarihten bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli 39 bin 124 personel, evlilik yıl dönümünde eşlerinin yanında olma imkanı buldu.

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