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Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi’nde korona virüs testleri yapılmaya başlandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.03.2020 20:37 | Son Güncelleme

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (EÇEAH) yeni tip Korona virüs (Kovid-19) testleri yapılmaya başlandı.Sağlık Bakanlığınca, ”Kovid-19 Tanı Laboratuvarı” olarak yetkilendirilen KSBÜ EÇEAH Ana Hizmet Binası Laboratuvarında, PCR yöntemi ile bakanlık tarafından gönderilen kitler ile Kovid-19 kaynaklı enfeksiyonların tanısına yönelik testler başladı.

Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi’nde korona virüs testleri yapılmaya başlandı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (EÇEAH) yeni tip Korona virüs (Kovid-19) testleri yapılmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığınca, ”Kovid-19 Tanı Laboratuvarı” olarak yetkilendirilen KSBÜ EÇEAH Ana Hizmet Binası Laboratuvarında, PCR yöntemi ile bakanlık tarafından gönderilen kitler ile Kovid-19 kaynaklı enfeksiyonların tanısına yönelik testler başladı. Bu kapsamda çevre illerin numuneleri de test edilmek üzere KSBÜ Hastanesine gönderilecek. Böylelikle numuneler artık test edilmek üzere Ankara’ya gönderilmeyecek. Süreç daha hızlı ilerleyecek.

“Hastanemizde hiçbir eksiğimiz yok”
Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, Kovid-19 testlerinin Kütahya’da da yapılmaya başlandığını belirterek, “Bizler Kovid-19 ile ilgili çok ciddi mücadele veriyoruz. 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. KSBÜ Hastanemizde koruyucu ekipmanımızdan tutun da, tahlillerimizden, yaptığımız testlere varıncaya kadar hiçbir eksiğimiz yok. Laboratuvarımızda Kovid-19 testlerini yapmaya başladık. Hastanemiz, Türkiye’deki 25 referanslı laboratuvardan birine sahip. Uşak ilinden de numuneler geliyor. Böylelikle çevre illerden gelen numunelerin de testlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.
KSBÜ Rektör Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (AD) Başkanı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders konuyla ilgili yaptığı açıklamada KSBÜ EÇEAH Tıbbi Mikrobiyoloji AD ekibi olarak moleküler mikrobiyoloji alanında yaptıkları çok sayıda test ile önemli hastalıkların tanısını koymada hekimlere destek olduklarını söyledi.

“25 referans laboratuvar arasına girmeyi başardık”
Renders, ”Sahip olduğumuz alt yapı sayesinde korona virüs tanısı için Sağlık Bakanlığının belirlediği 25 referans laboratuvar arasına girmeyi başardık. Hastalık tanısını birkaç saat içinde kesin olarak koyabiliyoruz. Bu laboratuvar ile sadece Kütahya’ya değil Uşak başta olmak üzere çevre illere de hizmet veriyoruz. Tüm laboratuvar personelimiz test sonuçlarını zamanında ve doğru çıkarabilmek adına 7 gün 24 saat özveriyle ve dikkatle çalışmaktadır. Kendilerine bu özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi’nde korona virüs testleri yapılmaya başlandı

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