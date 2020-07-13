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Evren’den 15 Temmuz açıklaması

MALATYA HABERLERİ  | 13.07.2020 17:15 | Son Güncelleme

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, “ 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminde halkımız, esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur duruma düşmüştür.

Evren’den 15 Temmuz açıklaması

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, “ 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminde halkımız, esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur duruma düşmüştür. Hatta birçok esnaf ve sanatkârlarımız ekonomik yönden zarar uğramıştır” dedi.
ESKKK Başkanı Ali Evren, 15 Temmuz darbe girişiminin 4’ncü yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu tür olayların tekrar yaşanmaması temenni etti. Evren, “Yaşanan bu darbede 251 şehit, 2 bine yakın vatandaşımız gazi olmuştur. Ülkemizin gelişmesini istemeyen Avrupa ülkelerinde akıl alarak bu kalleşçe haince darbeyi yapmak isteyenleri ülkemizi geriye götürmek istemişlerdir. Ancak burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkomutanlığı ve dirayetli liderliğinde 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı çağrıyla darbe girişimi sonuçsuz kalmıştır. Devletine, milli İradeye ve demokrasiye sahip çıkarak hainlere gereken dersi veren esnaf ve sanatkarlarımız ile halkımıza teşekkür ediyorum. Bu duygular ile 15 Temmuz 2016 Darbesinde vatanımızın bölünmez bütünlüğü için ülkemizin bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan demokrasi şehitlerimize esnaf ve sanatkar camiası olarak her zaman rahmet ve minnetle anacağız. Devletimizin ve milletimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Gazilerimize sağlık sıhhat dilerim” diye konuştu.

Evren’den 15 Temmuz açıklaması

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