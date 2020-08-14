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Evren’den meslek okulları için öneri

MALATYA HABERLERİ  | 14.08.2020 17:32 | Son Güncelleme

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, “Meslek okullarında okuyan gençlerimize bazı iyileştirmeler yapılmalı, öğrencilerimizin 5 yıl boyunca SSK’ları devlet tarafından ödenmeli” dedi.ESKKK Başkanı Ali Evren, meslek okullarında eğitim görenlerle ilgili yaptığı açıklamada, bu okullarda eğitim görenlere iyileştirme yapılmasını isteyerek, “Ülkemizdeki teknik ve mesleki okulların pratikteki çalışmaların yetiştirilmesinde ülkemizdeki bilime imalata yönelik okullarımızın Covid-19 salgınında mesleki teknik ve Anadolu liselerinde yüzde 50-60’a varan ön sergilemede birçok projelerde yer almışlardır.Bu okullar çok başarılı işlere imza attılar.

Evren’den meslek okulları için öneri

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, “Meslek okullarında okuyan gençlerimize bazı iyileştirmeler yapılmalı, öğrencilerimizin 5 yıl boyunca SSK’ları devlet tarafından ödenmeli” dedi.
ESKKK Başkanı Ali Evren, meslek okullarında eğitim görenlerle ilgili yaptığı açıklamada, bu okullarda eğitim görenlere iyileştirme yapılmasını isteyerek, “Ülkemizdeki teknik ve mesleki okulların pratikteki çalışmaların yetiştirilmesinde ülkemizdeki bilime imalata yönelik okullarımızın Covid-19 salgınında mesleki teknik ve Anadolu liselerinde yüzde 50-60’a varan ön sergilemede birçok projelerde yer almışlardır.
Bu okullar çok başarılı işlere imza attılar. Dünya standartlarını yakaladılar. 1998 yılında 8 yıllık zorunlu eğitimin çıkması ile mesleki okullar ile sanayideki çıraklık okulları, imam hatip liseleri kapanma noktasına geldiler. Sanayi sitelerinde bir dönem 5 bin üzerinde olan çırak ve kalfaların olduğu bir dönemde 500-1000 seviyelerine düşürüldü. Ara eleman esnaf ve sanatkarlarımız bulamaz hale geldi ve sanayide iş hacmi gittikçe düşme noktasına geldi. Şu an ülkemizde artık mesleki teknik okulları bitiren teknoloji ve bilimdeki sanatı hazır olmaktadır. Buradaki gelişmeleri çalışmalara yön verecek anne ve babalarımıza çağrımız çocuklarımızı mesleki teknik okullara gönderin. Burada okulu bitiren yavrularımızın işi aşı hazır olacak” ifadelerini kullandı.
Bir çağrı da hükumete yapan Evren, “Bu okullarda okuyan gençlerimize bazı iyileştirmeler yapılmalı, öğrencilerimizin 5 yıl boyunca SSK’ları devlet tarafından ödenmeli, burada yatan pirimler emekliliğe sayılmalı, bir zamanlar üniversiteye giren gençlerimize mesleki teknik okullarda okuyanlar farklı bölümlere tercih ettiklerinde puanları düşürülüyordu. Şimdi bunun tersi olmalı mesleki teknik okullarda okuyan öğrencilerimiz kendi alanlarında tercih ettiklerinde ek puan vererek mesleki okulların önemi anlatılmalıdır. Avrupa ülkeleri Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa gibi ülkeler gibi bizimde ülkemiz mesleki teknik okullara çok önem vermiştir. Çünkü nitelikli iş gücü oluşturulması için geleceğimiz için öğrencilerimizi buralara teşvik etmeliyiz. Artık bizim ülkemizde mesleki teknik okulları bitiren öğrencilerimizin işi aşı hazır olacak. Mesleki okulların gelişmesi ilerde sanayi sitelerinde verimliliği artıracaktır. Ülke teknolojisinin gelişmesinde ihracatın artmasında daha çok önem kazanacaktır. Bizim ülkemiz dünya ekonomisinde yer alacak diğer ülkelerle yarışacak. Bunun en bariz örneğini Covid-19 gördük. Tüm dünya maske kolonya bulamazken bizim ülkemizde büyük ülkelere tıbbi yardımlar yapıldı. Gençlerimize güvencimiz tamdır. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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