"Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" sona erdi.

Şenay Gürler'in sunuculuğunu üstlendiği kapanış töreni, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde Beyoğlu Fitaş Sineması'nda gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan festival idari direktörü Filiz Dağ, gençlerin yaratıcı dünyasından ilhamla oluşturulan festivalin ortaya çıkmasından dolayı memnuniyetini belirtti.

Jüri başkanlığını usta yönetmen Alex Proyas'ın üstlendiği yarışmanın kazananı Abed Abest'in "Harem Ağası'nı Öldürmek" (Killing the Eunuch Khan) filmi olurken, ödülü Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan takdim etti. Birinci olan film, 25 bin liralık para ödülünün de sahibi oldu.

- Ulusal Uzun Metraj Ödülü'nü iki film paylaştı

Uzun Metraj Yarışması'nda jüri başkanı Ezel Akay, "En İyi Film" ödülünü oy birliğiyle iki filme birden vermeye karar verdiklerini belirtti. "En İyi Film Ödülü"nü Onur Ünlü'nün "Topal Şükran'ın Maceraları" ile Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal'ın "Kötü Kedi Şerafettin" filmi aldı.

Kazanan filmlere toplam 40 bin lira ödül takdim edildi.

Ali Kemal Çınar'ın "Gizli" filmi ise Mansiyon Ödülü'nün sahibi oldu.

- NFT Ödülleri Verildi

Dijital dünya ve bilim vurgusuyla yola çıkan Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nde NFT Ödülleri de sahiplerini buldu. Festivalin sponsorları olan Haliç Üniversitesi, Atlas Space, Akın Robotics, Migros Ticaret, Kia, HEFA, Gülerpack'e ödülleri verildi.

Basın dalında ise NFT Ödülleri, Cumhuriyet gazetesinden Başak Bıçak'ın, Yeni Şafak'tan Halime Kirazlı'nın, Anadolu Ajansından Salih Şeref ve Bidolu Sinema'dan Aslıhan Saraçoğlu'nun oldu.

Festivalin destekçilerinden Akın Robotics tarafından geliştirilen Mini Ada ve Robot Aras kapanış töreninde teknolojik bir şölen sundu.

Festival, 6 Ekim'e kadar Beyoğlu Fitaş ve Kadıköy olmak üzere İstanbul'un iki yakasında seyircilerle buluşmaya devam edecek.

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali ile ilgili detaylı bilgi "us3f.com" adresinden edinilebilir.

