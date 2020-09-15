Evsel atık ilaçlar artık çevreyi kirletmeyecek

Tepebaşı Belediyesi ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası iş birliğinde yapılacak çalışma ile evsel atık ilaçlar çöpe gitmeyecek. Oluşturulacak atık ilaç toplama noktaları ile ilaçlar, çevreyi kirletmeden imha edilecek.

Tepebaşı Belediyesi ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası tarafından gerçekleştirilecek evsel atık ilaç toplama çalışmasının tanıtımı Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen tanıtım toplantısına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış ve yönetimi, Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyet Üyesi Yücel Yenilmez ve eczacılar katıldı. Yapılacak çalışma ile atık ilaçların çevreyi kirletmesini önlemek amacı ile oluşturulacak noktalarda toplanması amaçlanıyor.

“Eskişehir’in toprağını, havasını ve suyunu koruyoruz”

İlaçlardaki kimyasal maddelerin doğaya karışmasının önlenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ataç, “Belki Türkiye’de ilklerden bir çalışma. Eczacılar Odası ve Tepebaşı Belediyesi’nin ortaklaşa bu projeyi yapması, sıfır atıktan bahsedilen bir zamanda böyle bir çalışmaya destek vermesi çok güzel. Tepebaşı Belediyesi bu konuda gerçekten çok ciddi yol almış bir belediye. Bunun temelinde çevrenin korunması, ekonomiye katkı, sürdürülebilir atık yönetimi bilinci oluşturulması var. Sıfır atık prensibine, atık ilaç konusunu da entegre etmemiz oldukça önemli. Belediyemiz, Türkiye’de atık toplama rakamlarını en üst seviyeye getirmiş kurumlardan bir tanesi. Bizim bu konuda tek yumuşak karnımız atık ilaç idi ve bugün bu da çözülüyor. Sıfır atıkta birçok çalışmalarımız oldu. Artık ilaçları Eskişehir Eczacılar Odası ve Sevgili Yücel Yenilmez’in katkıları ile hayata geçireceğiz. İlçemizdeki 40 eczanemizde bu çalışma yapılacak. Atık ilaçlar ile toprağa, suyu, havayı kirletiyoruz. Miladı geçmiş bir şurubu lavaboya dökünce arıtma sistemine gidiyor, yine oradan toprağa ve suya gidiyor. Aslında tehlikeli bir atık, ekolojik dengeyi ciddi olarak bozuyor. Bunlar zincir gibi birbirine bağlı. Artık bu konuda Eskişehir’in toprağını, havasını ve suyunu korumuş oluyoruz. Toplam 13 türde atık toplamış olacağız” sözlerini kullandı.