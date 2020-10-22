Evvel Zaman İçinde oyununa yoğun ilgi

Evvel Zaman İçinde’ adlı çocuk oyunu sezonun ilk perdesini çocukların büyük ilgisiyle açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sevilen çocuk oyunu ‘Evvel Zaman İçinde’ sezonun ilk perdesini açtı. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği oyunun sahnelendiği Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde tüm koltuklar doldu. Uzun bir sürenin ardından tiyatro ile buluşan çocuklar eğlenceli dakikalar geçirmenin keyfini sürdüler. SDKM Büyük Sahnede sahnelenen ‘Evvel Zaman İçinde’ oyunu için tüm pandemi önlemleri alındı. HES kodu sorgusu ve ateş ölçümünün yapılırken sosyal mesafe kurallarına da uyuldu. ‘Evvel Zaman İçinde’ 28 Ekim ile 4, 18 ve 25 Kasım tarihlerinde saat 19.00’da sahnelenecek.

Işıl Kasapoğlu’nun yazdığı, Sezai Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği oyunun yönetmen yardımcılığını Senem Akman yürütüyor. Levent Muratoğlu’nun oynadığı oyun, ‘Çocuk Oyunu’ kategorisinde yer almakla birlikte yediden yetmişe tüm seyircilerin keyifle izleyeceği bir özelliğe sahip. Bir annenin oğluna ‘Bana hiç al da gel’ isteğiyle başlayan, çocuğun bu hiçlik arayışında karşılaştığı komik, bir o kadar da düşündürücü bir yola çıkış hikayesi oyunda anlatılıyor. Oyun, masallardan Nasreddin Hoca’ya, ozan geleneğinden kuklalara, meddah geleneğinden, gölge oyunu Hacivat ve Karagöz’e samimi, içten, yediden yetmişe herkesin keyif alabileceği, bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuktan bahsediyor.

