EXPO 2021 Hatay'da sanatçı Göksel sahne aldı

"Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Antakya Expo Alanı'ndaki programda, resmi açılışı 1 Nisan olan etkinliğin seremonisi yapıldı.

Arsuz Expo Alanı'nda ise sanatçı Göksel hayranlarıyla buluştu.

Sevilen şarkılarını seslendiren Göksel, 1,5 saatlik sahne performansıyla müzik severlerden beğeni aldı.



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