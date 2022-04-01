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EXPO 2021 Hatay'da sanatçı Göksel sahne aldı

01.04.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EXPO 2021 Hatay'da sanatçı Göksel sahne aldı

"Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Antakya Expo Alanı'ndaki programda, resmi açılışı 1 Nisan olan etkinliğin seremonisi yapıldı.

Arsuz Expo Alanı'nda ise sanatçı Göksel hayranlarıyla buluştu.

Sevilen şarkılarını seslendiren Göksel, 1,5 saatlik sahne performansıyla müzik severlerden beğeni aldı.

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