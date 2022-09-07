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Eylem hazırlığındaki teröristin üzerinde polislere ilişkin bilgilerin yazıldığı not bulundu

07.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylem hazırlığındaki teröristin üzerinde polislere ilişkin bilgilerin yazıldığı not bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan 4 teröristten birinin üzerinde kentte görev yapan bazı polislerin bilgilerinin yer aldığı not bulundu.

Silvan'da 5 Eylül'de yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalanan, PKK/KCK terör örgütünce, şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanması mensubu 4 teröristle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan ve üst araması yapılan teröristlerden birinin boynundaki muska içerisinde, bazı polislere ait bilgilerin yer aldığı not çıktı.

Teröristlerin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki 4 terörist 5 Eylül'de yol kontrol noktasında yapılan uygulamada gözaltına alınmış, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, savunma tipi el bombası ve 7,65 milimetre çapında tabanca ele geçirilmişti.

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