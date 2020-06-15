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Eylem ve etkinliğe katılacaklar için Adıyaman’a giriş ve çıkışlar kısıtlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.06.2020 15:09 | Son Güncelleme

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Adıyaman veya başka ilde yapılacak eylem ve etkinliğe katılmak isteyenlerin kente giriş ve çıkışlarının kısıtlanması yönünde karar aldı.Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, eylemler ve gösteriler ile ilgili karar aldı.

Eylem ve etkinliğe katılacaklar için Adıyaman’a giriş ve çıkışlar kısıtlandı

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Adıyaman veya başka ilde yapılacak eylem ve etkinliğe katılmak isteyenlerin kente giriş ve çıkışlarının kısıtlanması yönünde karar aldı.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, eylemler ve gösteriler ile ilgili karar aldı. Önümüzdeki dönemde ülkemizde düzenlenmesi planlanan bazı eylem ve etkinliklerin provoke edilerek büyük çaplı toplumsal olaylara dönüşme riskinin yüksek olduğu, bu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de virüsün bulaşma riski taşıdığı ve salgının yayılımının hızlanacağı değerlendiriliyor.
Kurul tarafından alınan kararda, “Eylem/etkinlikler programında 15 Haziran 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmalıdır. 14-21 Haziran 2020 tarihleri arasında ilimizde siyasi partilerin, sendikaların, derneklerin ve çeşitli STK’lar tarafından yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca kendi binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilir. Yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmeyecektir.
Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak, ilimizde veya diğer illerde gerçekleşecek olan eylem/etkinliklere katılmak için hareket edecek grupların, ilimize girişi ve ilimizden çıkışlarının kısıtlanmasına karar verildi.
01-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesine, konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verildi” ifadeleri yer aldı.

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