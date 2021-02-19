YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Eynal Kaplıcaları’na turizm projesi

Eynal Kaplıcaları’na turizm projesi

19.02.2021 15:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eynal Kaplıcaları’na turizm projesi

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları için hazırlanan projelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulduğu bildirildi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Eynal Kaplıcaları’nın bölgenin en önemli termal turizm merkezi olduğunu belirtti.

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları için hazırlanan projelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulduğu bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Eynal Kaplıcaları’nın bölgenin en önemli termal turizm merkezi olduğunu belirtti. Başkan Biçer, “ Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan’ı makamında ziyaret ettik. Eynal Kaplıcaları turizm merkezi içerisinde yapılmasını planladığımız bazı projelerle yatırımlar hakkında istişarelerde bulunduk” dedi.
Hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında, istenilen şartları yerine getiren Eynal Kaplıcaları’nın “Güvenli Turizm Sertifikası” bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Kütahya Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
13:19
İkindi
16:18
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

Kütahya Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Yarım asırlık asker uğurlama geleneği Cuma namazı sonrası dualarla yapıldı

Yarım asırlık asker uğurlama geleneği Cuma namazı sonrası dualarla yapıldı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Ferhat Tuğcu, sözleri kendisine ait yeni şarkısına klip çekti

Ferhat Tuğcu, sözleri kendisine ait yeni şarkısına klip çekti

Mimarlık Fakültesi’nde Akademik Teşvik Ödülleri Töreni

Mimarlık Fakültesi’nde Akademik Teşvik Ödülleri Töreni

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Akademik Teşvik Ödülleri

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Akademik Teşvik Ödülleri

Dereceye giren öğrenciye “Teşekkür belgesi”

Dereceye giren öğrenciye “Teşekkür belgesi”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.