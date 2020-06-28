Eynal Kaplıcaları’nda ’Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ açıldı

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’a 5 kilometre uzaklıkta bulunan Eynal Kaplıcaları’nda, yapımı tamamlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi hizmete açıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olma şartıyla, önceki bir tarihte kiraya verilen termal butik otelin ‘Ege Palace’ adıyla hizmete açıldığını ifade etti. Başkan Biçer, “Restoran ve kafeterya bölümlerinin yanı sıra, termal fizik tedavi hizmetleriyle kaplıcamız da önemli bir yeri dolduran merkezin ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

