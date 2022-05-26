Eyüpspor-Bandırmaspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, finale çıkan taraf olmak istediklerini söyledi.

Üzülmez, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç olduğunu ve iyi bir takımla mücadele ettiklerini belirterek, "Sezon başından itibaren birbiriyle oynamaya alışmış bir takıma karşı oynadık. Oyunun ilk yarısına baktığımız zaman da hakikaten satranç şeklinde bir müsabaka geçti. Çünkü dörtlü oynadılar, biz üçlü oynadık. Kenardaki oyuncuyu içeri soktuk, orayı kapatmaya çalıştık derken, iki takım da birbirine pozisyon vermedi ilk 45 dakikada. Açıkçası futbol adına beklentilerin altındaydık. Sadece mücadeleyle geçti." dedi.

Yaptığı uyarılarla beraber ikinci yarı biraz daha etkili olduklarını, dönen topları kazanıp, hücumu düşündüklerini aktaran Üzülmez, "Ahmet'in de organizasyonuyla beraber ikinci yarı pozisyonlarımız var. Sonuç olarak bizim için önemli bir maç. Bu maçlar zor maçlar, bu maçlarda herkesin hedefi var. Hedefler doğrultusunda biz de kazandık." diye konuştu.

İkinci maçın kendileri için daha zor olacağın da anlatan Üzülmez, "Çünkü karşımızda en azından finali oynamak isteyen bir takım olacak. Biz de istiyoruz. Bu maçı bir an önce unutup, ikinci maça en iyi şekilde motive olup, final hedefine ulaşmak istiyoruz. Beklenti içinde olduğumuz oyuncular, ofansif anlamda çok üretken değildi açıkçası. Daha gayretli olmamız, hücum varyasyonları yapmamız gerekiyor. Önemli oyunculara sahibiz. İnşallah ikinci maç oyun olarak da skor olarak da bizim adımıza daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

- Gürsel: "Kafamızda bazı planlarımız var"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel, maçın ilk yarısında iki takımın da çok kontrollü oynadığını ve bu bölümün pozisyonsuz geçtiğini aktardı.

İkinci yarının başında duran toptan yedikleri golle geriye düştüklerini hatırlatan Gürsel, şunları kaydetti:

"Sakatlıklar yaşamamız ve eksik duruma düşmemiz, yaptığımız hamlelere yeteri kadar cevap alamamamıza neden oldu. Sonuçta bu bir lig maçı değil. Bunun bilincindeyiz. Bu turun ilk ayağı bitti. Rövanşı kendi sahamızda oynayacağız. Kafamızda bazı planlarımız var. Gerekli çalışmaları yapıp, kendi seyircimizin önünde, kendi atmosferimizde, yani her şeyiyle farklı bir ortamda bütün avantajlarımızı kullanmaya çalışacağız. Artık finale bir adım kaldı. Finale bu kadar yaklaşmışken, elimizden geleni yapacağız."

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