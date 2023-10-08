Eyüpspor'da Arda Turan adeta tarih yazıyor! Önlerine kim gelirse mağlup ediyorlar...

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'yi 3-0 yenen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan adeta tarih yazıyor. Oynattığı futbolla büyük beğeni toplayan Arda Turan'ın takımı durmak bilmiyor...

LİDERLİĞİ BIRAKMADILAR

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.

Eyüp Stadı'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Eyüpspor, 20. dakikada Prince Ampem ve 38. dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

ARDA TURAN FIRTINASI

Bu sezon ligde oynadığı 8 maçtan 7 galibiyetle ayrılan Arda Turan'ın performansı taraflı tarafsız herkes tarafından büyük alkış topladı.

