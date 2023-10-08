SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Eyüpspor'da Arda Turan adeta tarih yazıyor! Önlerine kim gelirse mağlup ediyorlar...

Eyüpspor'da Arda Turan adeta tarih yazıyor! Önlerine kim gelirse mağlup ediyorlar...

08.10.2023 09:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1. Lig'e damga vuran Eyüpspor, evinde ağırladığı Bodrumspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'yi 3-0 yenen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan adeta tarih yazıyor. Oynattığı futbolla büyük beğeni toplayan Arda Turan'ın takımı durmak bilmiyor...

LİDERLİĞİ BIRAKMADILAR

8a39f0f28ea2df9334dfd89349fc9d56

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.

Eyüp Stadı'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Eyüpspor, 20. dakikada Prince Ampem ve 38. dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

ARDA TURAN FIRTINASI

9dc5e6530a0097894c8e8e7a2aca5098

Bu sezon ligde oynadığı 8 maçtan 7 galibiyetle ayrılan Arda Turan'ın performansı taraflı tarafsız herkes tarafından büyük alkış topladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erman Toroğlu bombayı patlattı!Erman Toroğlu bombayı patlattı!
Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması!Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması!
Max Verstappen, üst üste 3. kez Formula 1 dünya şampiyonu olduMax Verstappen, üst üste 3. kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan fk iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.