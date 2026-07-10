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Eyüpspor'dan Horatiu Moldovan takviyesi! Atletico Madrid'den geliyor

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Atletico Madrid'in Rumen kalecisi Horatiu Moldovan'ı kadrosuna kattı. Tecrübeli file bekçisinin bugün İstanbul'a gelerek resmi işlemleri tamamlaması bekleniyor.

Eyüpspor'dan Horatiu Moldovan takviyesi! Atletico Madrid'den geliyor
Burak Kavuncu
Horatiu Moldovan

Horatiu Moldovan

ROM Romanya
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Eyüpspor, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul temsilcisi, Atletico Madrid'in 27 yaşındaki file bekçisi Horatiu Moldovan ile anlaşma sağladı.

BUGÜN İSTANBUL'DA

Eyüpspor dan Horatiu Moldovan takviyesi! Atletico Madrid den geliyor 1

Transferin tamamlanmasının ardından Rumen kalecinin bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GEÇEN SEZON OVIEDO'DA FORMA GİYDİ

Eyüpspor dan Horatiu Moldovan takviyesi! Atletico Madrid den geliyor 2

Moldovan, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İspanya 2. Lig ekiplerinden Real Oviedo'da geçirdi. Deneyimli kaleci burada çıktığı 3 karşılaşmada görev alırken, kalesinde 8 gol gördü.

BİRÇOK TALİBİ VARDI

Eyüpspor dan Horatiu Moldovan takviyesi! Atletico Madrid den geliyor 3

Eyüpspor'un transferi tamamladığı Moldovan'a Avrupa'dan da ilgi bulunuyordu. Rumen kaleci için Güney Kıbrıs temsilcileri Pafos ve Omonia Lefkoşa ile Polonya ekipleri Wisla Krakow ve Wieczysta Krakow'un da devrede olduğu öğrenildi. Buna rağmen transfer yarışını kazanan taraf Eyüpspor oldu.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Eyüpspor Atlético Madrid
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