İbrahim Tatlıses'in büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen ünlü türkücünün operasyonu başarılı geçmişti.

Tedavi sürecinin ardından Tatlıses, 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde hastaneden taburcu edilmişti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Ankara'da fizik tedaviye başladı.

Bir süredir hastanede kalan İbrahim Tatlıses'in büyük mirası bir kez daha gündeme geldi. Ahmet Tatlıses, babasını bir aydır hastanede kimsenin ziyaret etmediğini söyledi.

'ÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ'

Ahmet Tatlıses babasının miras açıklaması hakkında da şu ifadeleri kullandı; "O kadar evladın var; evlatlarını geç, torunların, hatta onların da çocukları var. Asla öyle bir şey olamaz. İbrahim Bey bir gaf yaptı. Aklıselim düşünen bir insan zaten bunu söylemez. Devlet de zaten o mirası alacak durumda değil. Devlet kendi kendine, 'Ben aciz miyim? Evlatların varken sen malını bana veriyorsun? Önce onlara bakacaksın.' der."

'DEVLETE BIRAKTIM'

İbrahim Tatlıses, vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler" demişti.

SERVETİ YİNE GÜNDEMDE

Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in bilinen mal varlığı şöyle;

Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkan

Fikirtepe'de 4 daire

İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire

Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar

İzmir'de 5 lüks daire

Bodrum'da 12 villa ve dev arsa