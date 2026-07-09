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İbrahim Tatlıses'in büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

7 Nisan’da geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses, safra kesesi ameliyatı olmuştu. Ünlü sanatçı Ankara'da fizik tedavi görmeye devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in büyük mirası bir kez daha gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses'in büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı
Öznur Yaslı İkier

İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen ünlü türkücünün operasyonu başarılı geçmişti.

Tedavi sürecinin ardından Tatlıses, 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde hastaneden taburcu edilmişti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Ankara'da fizik tedaviye başladı.

İbrahim Tatlıses in büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı 1

Bir süredir hastanede kalan İbrahim Tatlıses'in büyük mirası bir kez daha gündeme geldi. Ahmet Tatlıses, babasını bir aydır hastanede kimsenin ziyaret etmediğini söyledi.

'ÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ'

Ahmet Tatlıses babasının miras açıklaması hakkında da şu ifadeleri kullandı; "O kadar evladın var; evlatlarını geç, torunların, hatta onların da çocukları var. Asla öyle bir şey olamaz. İbrahim Bey bir gaf yaptı. Aklıselim düşünen bir insan zaten bunu söylemez. Devlet de zaten o mirası alacak durumda değil. Devlet kendi kendine, 'Ben aciz miyim? Evlatların varken sen malını bana veriyorsun? Önce onlara bakacaksın.' der."

İbrahim Tatlıses in büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı 2

'DEVLETE BIRAKTIM'
İbrahim Tatlıses, vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler" demişti.

İbrahim Tatlıses in büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı 3

SERVETİ YİNE GÜNDEMDE
Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in bilinen mal varlığı şöyle;

Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkan
Fikirtepe'de 4 daire
İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire
Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar
İzmir'de 5 lüks daire
Bodrum'da 12 villa ve dev arsa

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Ahmet Tatlıses
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