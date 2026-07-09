Kura çekiminde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim! Elini sıkmadı, havada bıraktı

Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi için TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir araya gelen kulüp temsilcileri, yeşil sahalardan önce masa başında büyük bir gerilime sahne oldu. 14 Ağustos'ta başlayacak sezonun planlaması için toplanan yöneticiler arasında, Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinde yaşanan anlık bir olay tüm organizasyonun önüne geçti.

UZATILAN EL HAVADA KALDI

Kura çekimi prosedürleri ve protokol gereği kulüp yöneticilerinin yan yana geldiği anlarda, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk nezaketen Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'e doğru yönelerek elini uzattı. Ancak Barış Göktürk, Öztürk'ün uzattığı eli bilerek karşılıksız bıraktı ve el sıkışmayı reddetti. Metin Öztürk'ün eli havada kalırken, o saniyelerde salonda bulunan diğer kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri arasında büyük bir şaşkınlık yaşandı.

"SAVAŞMAYA GELİYORUZ" SÖZLERİ GERÇEK OLDU

Barış Göktürk'ün Riva'daki bu sert ve tavizsiz tavrı, aslında geçmişte yaptığı açıklamaların doğrudan bir yansıması oldu. Seçim sürecinde yaptığı iddialı açıklamalarla adından söz ettiren ve "Camianın dışıyla savaşmaya geliyoruz!" diyerek sınırları çizen Göktürk, bu krizin sinyalini aylar öncesinden vermişti. Göktürk'ün o dönem sarf ettiği, "Eray Yazgan'la, Metin Öztürk'le falan hiç bunlarla bırak el sıkışmayı, çok ters durumlara düşeceğiz" ifadeleri, bugünkü kura çekiminde kelimesi kelimesine gerçeğe dönüşmüş oldu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Kura çekimi esnasında yaşanan bu olayın detaylarının yayılmasıyla birlikte sosyal medya adeta ikiye bölündü. Galatasaray taraftarları, Barış Göktürk'ün bu hareketini sportmenliğe ve Fair-Play ruhuna aykırı bularak büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe cephesinde ise taraftarların bir kısmı yöneticilerinin saha dışında gösterdiği bu tavizsiz duruşa tam destek verirken, bazı sporseverler ise rekabetin saygı çerçevesinde kalması gerektiğini savundu. Süper Lig'de yeni sezon, daha maçlar başlamadan masa başında alev almış oldu.