YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpspor-İstanbulspor maçının ardından

Eyüpspor-İstanbulspor maçının ardından

01.05.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Taraftarın takıma sahiplenmesi, bağrına basması lazımken maçın içinde bazı oyunculara karşı tepkiler oluşuyor. Yani bu tür şeyler olursa zaten başarının gelmesi mümkün değil." - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Play-off'u garantilemiş olduk. Sonraki maçlar sıralamamızı belirleyecek."

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında İstanbulspor'a 2-1 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, taraftarın bazı oyunculara tepki göstermesiyle ilgili, "Taraftarın takıma sahiplenmesi, bağrına basması lazımken maçın içinde bazı oyunculara karşı tepkiler oluşuyor. Yani bu tür şeyler olursa zaten başarının gelmesi mümkün değil." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın baştan sona kontrollerinde geçtiğini ve üstün bir oyun oynadıklarını düşündüklerini belirterek, "Kazanmamız gerekiyordu. Skoru da yakaladık ama yine koruyamadık maalesef. Bu senaryoyu daha önce birkaç kez yaşadık zaten. Sonuca ulaşmakta oldukça zorlanıyoruz. Yani gol de atıyoruz aslında ama sonucu alamıyoruz. Oyuncularımı tebrik ettim, içeri girdim, teşekkür ettim mücadeleden dolayı. Futbolda bazen oluyor bu tür şeyler." dedi.

Üzüldüğü ayrı bir nokta olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Halen daha play-off şansımız var, rakiplerimiz de kaybediyor, biz de kaybediyoruz, hala 4 puan öndeyiz rakiplerimizden. Taraftarın takıma sahiplenmesi, bağrına basması lazımken maçın içinde bazı oyunculara karşı tepkiler oluşuyor. Yani bu tür şeyler olursa zaten başarının gelmesi mümkün değil. O sinerji kırılıyor bir yerde. Bunlar tabii garip. Ondan sonra 90+7'de gol yiyoruz, neden yedik diye düşünüyoruz. Aslında her şey çok açık. Herkesin biraz daha dikkatli, biraz daha samimi, biraz daha birbirine sahiplenmesi, kucaklaması lazım. Biz bu sene Allah nasip ederse gene çıkacağız, bu inancımızı kaybetmedik. Çünkü güzel şeyler zor oluyor. Bizimki de zor olacak, öyle görünüyor ama olacak Allah'ın izniyle olacak. Biz buna inanıyoruz, inşallah da bunu başarırız."

- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Dalgıç

İstanbulspor Teknik Direktörü Hüseyin Dalgıç ise bugün TFF 1. Lig'de iki play-off mücadelesi veren takımın maçında galip gelen taraf olduklarını belirterek, "Biz maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Eyüpspor hem ekip hem oyun hem kadro olarak güçlü bir kurguya sahip. Yendiğimiz için çok mutluyuz. Play-off'u garantilemiş olduk. Sonraki maçlar sıralamamızı belirleyecek. Eyüpspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladıSivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Kars'ta "Enderun" usulüyle teravih namazı kılındıKars'ta "Enderun" usulüyle teravih namazı kılındı
Anahtar Kelimeler:
Hamza Hamzaoğlu

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
04:17
Sabah
05:56
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:07
Yatsı
21:39
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.