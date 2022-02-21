YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor maçının ardından

Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor maçının ardından

21.02.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nasadoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: "İki haftadır son saniyelerde gol yiyoruz, bu maçta yediğimiz golün santrasını bile yapamadık"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor'da teknik sorumlu Dilaver Mutlu, iki haftadır son dakikada gol yediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mutlu, "Eyüpspor'la son derece zor bir müsabaka oynadık. Maç iki tarafa da gitti geldi, öne de geçtik. İki haftadır son saniyelerde gol yiyoruz, bu maçta yediğimiz golün santrasını bile yapamadık. Takım olarak iyi mücadele ettik, elimizden geleni yaptık. Kazanmak isterdik. Son dakikalarda yüzde yüz bir gol kaçırdık ama olmadı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Altınordu maçını kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi: (1)Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi: (1)
Eski eşini bıçakla öldürüp cesedini dere yatağına atan sanığa müebbet hapisEski eşini bıçakla öldürüp cesedini dere yatağına atan sanığa müebbet hapis

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:42
Öğle
13:23
İkindi
16:22
Akşam
18:53
Yatsı
20:12
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

Seks oyuncağı satan dükkana girdi! Yapay vajina çalmak için...

Seks oyuncağı satan dükkana girdi! Yapay vajina çalmak için...

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.