Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor'da teknik sorumlu Dilaver Mutlu, iki haftadır son dakikada gol yediklerini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mutlu, "Eyüpspor'la son derece zor bir müsabaka oynadık. Maç iki tarafa da gitti geldi, öne de geçtik. İki haftadır son saniyelerde gol yiyoruz, bu maçta yediğimiz golün santrasını bile yapamadık. Takım olarak iyi mücadele ettik, elimizden geleni yaptık. Kazanmak isterdik. Son dakikalarda yüzde yüz bir gol kaçırdık ama olmadı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Altınordu maçını kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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