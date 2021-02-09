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Eyüpsultan Akşemsettin Yüzme Havuzu inşaatında sona yaklaşıldı

09.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akşemsettin’de yapılan yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar hızla devam ederken, inşaatta sona yaklaşıldı.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in önem verdiği projeler arasında yer alan yarı olimpik yüzme havuzunun yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akşemsettin’de yapılan yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar hızla devam ederken, inşaatta sona yaklaşıldı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in önem verdiği projeler arasında yer alan yarı olimpik yüzme havuzunun yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje, toplam 7 bin 150 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek. Yarı olimpik yüzme havuzu, bin 250 metrekarelik alanda yapılacak. Alanda ayrıca 2 bin 644 metrekarelik sert peyzaj alanında yürüyüş parkuru, koşu parkuru, fitness ve çocuk oyun alanı, dinlenme alanları yer alacak. Bunların dışında 590 metrekarelik alana kafeterya, 704 metrekarelik alana ise otopark yapılacak.

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