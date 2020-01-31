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Eyüpsultan annelerine etkin sosyal medya kullanımı eğitimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün destekleri ile “Eyüpsultan Anneleri”ne ve “Eyüpsultan Girişimci Kadınlar” topluluğuna, etkin sosyal medya kullanımı üzerine seminer verildi.Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Zekai Dede Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, Kişisel Gelişim Uzmanı Bergi Beken, katılımcı kadınlara 3 saatlik bir eğitim verdi.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün destekleri ile “Eyüpsultan Anneleri”ne ve “Eyüpsultan Girişimci Kadınlar” topluluğuna, etkin sosyal medya kullanımı üzerine seminer verildi.
Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Zekai Dede Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, Kişisel Gelişim Uzmanı Bergi Beken, katılımcı kadınlara 3 saatlik bir eğitim verdi. Eğitimde sosyal medyanın aktif kullanımı, sosyal medya söylem dili, Instagram’da nasıl davranmalıyız, beğeni ve takipçi arttırma, kriz yönetimi ve sık kullanılan programlar üzerine bilgiler verildi. Seminer öncesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ayşe Tural, Eyüpsultan Annelerine, 7-8-9 Şubat 2020 tarihlerinde Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olan Eyüpsultan Girişimciler Festivali ve müdürlüğün yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

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