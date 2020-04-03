Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin yoğun ‘korona’ mesaisi

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, virüsün görüldüğü ilk günden itibaren temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda her gün sahaya çıkan 26 kişilik dezenfeksiyon ekibi, mahallelerde girmedik bina, gezilmedik sokak bırakmamak üzere yoğun bir şekilde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Apartman binalarının girişlerini, merdiven korkuluklarını, kapıları dezenfekte eden ekipler, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda aralarında Nişanca, Düğmeciler, Yeşilpınar, Rami Yeni, Rami Cuma, Karadolap, Güzeltepe, İslambey, Akşemsettin, Topçular, Güzeltepe, Silahtarağa Mahallelerinde bulunan site ve apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerine devam etti. Rutin bir şekilde her gün yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşlardan beyaz masaya gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek.

