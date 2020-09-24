Eyüpsultan Belediyesi kursiyerlerine bakanlıktan iki ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması’nda, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezlerinde yetişen iki kursiyere ödül verildi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezlerinde yetişen öğrenciler ödül kazanmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesinin kültür ve sanata verdiği değer sayesinde ödül alan kursiyerlerin de sayısı artıyor. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması’na katılan Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi öğrencileri iki farklı alanda ödül kazandı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de yarışmayı kazanan kursiyerlerle Sertarikzade Kültür Sanat Merkezinde bir araya gelerek kendilerini tebrik etti ve ebru çalışması yaptı. Kursiyerlere hediye takdiminde bulunan Başkan Deniz Köken, bu tür başarıların devamının geleceğini, güzel eserlerin her zaman başarı yakalayacağını ifade etti.

"5 yıldır burada ders alıyorum"

Yarışmada başarı ödülü kazanarak 20 bin liranın da sahibi olan İngilizce Öğretmeni Elif Aymelek, 5 yıldır Sertarikzade Kültür Sanat Merkezinde ebru dersi aldığını, pandemi süreciyle yarışmanın ertelendiğini ifade ederek, “Yaptığım eser de 1700 yılında İzmir gümrüğüne ait hatip ebrusu. Ayrıca ebru sanatı sabır ve sebat gerektiren bir sanat. Yarışmayı kazandığımı öğrendiğimde çok sevindim. Zaten hocam eserden bir ödül bekliyordu. Bundan sonra da yarışmalara katılacağım. Ayrıca kursumuzda sanatımızı samimi bir şekilde icra etme şansı buluyoruz” diye konuştu.