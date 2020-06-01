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Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Tesisleri hizmete hazır

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.06.2020 12:13 | Son Güncelleme

Hem ilçe sakinlerini hem de ilçe dışından ziyarete gelenleri en iyi şekilde ağırlamak için hizmet veren Eyüpsultan Belediyesine ait sosyal tesislerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, normalleşme süreci kapsamında atılacak olan adımlarla ilgili yaptığı açıklamada, restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmelerin 1 Haziran tarihi itibari belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacağını söylemesi üzerine yapıldı.

Hem ilçe sakinlerini hem de ilçe dışından ziyarete gelenleri en iyi şekilde ağırlamak için hizmet veren Eyüpsultan Belediyesine ait sosyal tesislerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, normalleşme süreci kapsamında atılacak olan adımlarla ilgili yaptığı açıklamada, restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmelerin 1 Haziran tarihi itibari belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacağını söylemesi üzerine yapıldı. Açıklamanın ardından; Ensari Konağı, Rami Bir Nefes Park Sosyal Tesisleri, Osmanlı Park Sosyal Tesisleri, Emniyettepe Park Sosyal Tesisleri, Yeşilpınar Yağlıdere Sosyal Tesisleri, Kurtkemeri Sosyal Tesisleri ve Özgecan Aslan Sosyal Tesislerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Her biri ilçenin farklı noktalarında bulunan ve farklı mekanlarda birbirinden farklı lezzetler sunan sosyal tesislerde, vatandaşlar yeniden lezzetli yemekler yiyebilecek, çay ya da kahve eşliğinde keyifli sohbetler edebilecekler.
Vatandaşlar bu keyfi, Eyüpsultan Belediyesinin sosyal tesislerinde ister doğayla iç içe, orman manzarasında, Haliç manzarasında ister yeşillikler arasında yaşayabilecek.

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