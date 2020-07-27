Eyüpsultan Belediyesi’nden işçilere bayram öncesi müjde

Eyüpsultan Belediyesi, Hizmet İş’le kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzaladı. Yapılan toplu iş sözleşmesine göre, kadrolu işçilere 1 Mart 2020-28 Şubat 2022 tarihleri arası 1. yıl için yüzde 12.5, 2. yıl için ise enflasyon oranında zam yapılacak.

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleştirilen imza törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet İş Sendikası İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Canpolat katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Deniz Köken, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını ifade ederek şu açıklamaları yaptı: “Ben çalışan bölümünde kadrolu kadrosuz, sözleşmeli, sözleşmesiz diye ayırt etmiyorum. Eyüpsultan Belediyesi 420 bin nüfusa hitap eden bir kurum, bu belediyeye hizmet edenler aynı zamanda belediyeden de hizmet alıyorlar. O yüzden bu kurumun yaşaması lazım. Pandemi sürecinde sıkıntılarımız oldu ama bunların hepsi aşılacak. İnşallah ilerde daha farklı konuları konuşmak için bir araya geleceğimiz günler de olacak. Herkes kendi tarafından olaylara bakabilir ama ben de hem kurumu hem de Eyüsultan’da yaşayan 420 bin kişinin tamamını düşünmek, onların da bundan sonraki yaşamlarını daha da kolaylaştırmam lazım. Sözleşmemiz tüm kadrolu işçilerimiz için hayırlı olsun.”