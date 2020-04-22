YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultan Belediyesinden online LGS deneme sınavı

Eyüpsultan Belediyesinden online LGS deneme sınavı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.04.2020 13:07 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simurg Yaygın eğitim sistemindeki öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online eğitim ve deneme sınavlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.Hem liselere giriş sınavı hem de üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin geri kalmaması için online deneme sınavları 2 haftada bir devam edecek.

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simurg Yaygın eğitim sistemindeki öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online eğitim ve deneme sınavlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.
Hem liselere giriş sınavı hem de üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin geri kalmaması için online deneme sınavları 2 haftada bir devam edecek. Online LGS deneme sınavına ilçe dışından da herkes katılabilecek. LGS online deneme sınavı (Liselere Geçiş Sınavı) 25 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Öğrenciler, deneme sınavlarına saat 10.00-17.00 arası katılacaklar. Deneme sınavlarına belediye sitesinden ulaşılabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
06:07
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
19:58
Yatsı
21:26

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Dosyaları Devretti

Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Dosyaları Devretti

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.