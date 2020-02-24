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Eyüpsultan Belediyesinin Anne Çocuk Atölyeleri başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.02.2020 13:44 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Evde Değerler Eğitim Birimi’nin hayata geçirdiği Anne Çocuk Atölyeleri başladı.Haftada bir kez düzenlenen atölyede, anneler ve çocuklar birlikte yapmış oldukları farklı tasarım kurabiyeler ile hem eğleniyorlar hem de birlikte mutfakta olmanın tadını çıkarıyorlar.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Evde Değerler Eğitim Birimi’nin hayata geçirdiği Anne Çocuk Atölyeleri başladı.
Haftada bir kez düzenlenen atölyede, anneler ve çocuklar birlikte yapmış oldukları farklı tasarım kurabiyeler ile hem eğleniyorlar hem de birlikte mutfakta olmanın tadını çıkarıyorlar. Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Evde Değerler Eğitim Birimi Sorumlusu Klinik Psikolog Reyyan Savur Gündoğdu, Anne Çocuk Atölyelerinde asıl amacın “değerler eğitimi” vermek olduğunu belirterek, sözlerine “Çocuklarımızı yaş gruplarına göre bir araya toplayarak burada değerler eğitimi veriyoruz. Bu eğitim kapsamında yardımlaşmayı, üretmeyi, manevi değerlerimizi çocuklarımıza öğretiyoruz. Daha yeni başladık, her yaş grubuna ulaşmaya çalışacağız. Burada anneler çocuklarıyla birlikte kalabalık bir ortamdayken nasıl uyum içinde çalışabiliyorlar? Öğrendikleri değerleri ne kadar uygulayabiliyorlar? Saygıyı, paylaşmayı, israf etmemeyi, birçok değerlerimizi çocuklarımıza tecrübe ettiriyoruz” dedi.

"Hayal dünyaları genişliyor"
Anne Çocuk Atölyesi’nde değerler eğitimi verilen çocukların hayal dünyaları da genişliyor. Anne Çocuk Atölyesi’ne iki çocuğu ile birlikte katılan Sabire Keskin, Evde Değerler Eğitim Birimi etkinliklerine katılmadan önce oğlunun içine kapanık olduğunu belirterek, “İki senedir Evde Değerler Eğitim Biriminin etkinliklerine katılıyoruz. Öncesinde oğlum içine kapanık bir çocuktu. Burada daha fazla sosyalleştiğini görüyorum, daha fazla öz güvene sahip oldu. Bu nedenle çok faydasını gördük” diye konuştu.
Atölyede lezzetli kurabiyelere imza atan miniklerden Yusuf Keskin, kurabiyelere şekil vermeyi çok sevdiğini belirterek şunları söyledi:
“Kurabiyelere annemle birlikte şekil vermeyi ve hamur yapmayı çok seviyorum. Burası çok güzel, arkadaşlarımla ve kardeşimle çok eğleniyoruz.”

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