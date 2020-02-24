Eyüpsultan Belediyesinin Anne Çocuk Atölyeleri başladı

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Evde Değerler Eğitim Birimi’nin hayata geçirdiği Anne Çocuk Atölyeleri başladı.

Haftada bir kez düzenlenen atölyede, anneler ve çocuklar birlikte yapmış oldukları farklı tasarım kurabiyeler ile hem eğleniyorlar hem de birlikte mutfakta olmanın tadını çıkarıyorlar. Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Evde Değerler Eğitim Birimi Sorumlusu Klinik Psikolog Reyyan Savur Gündoğdu, Anne Çocuk Atölyelerinde asıl amacın “değerler eğitimi” vermek olduğunu belirterek, sözlerine “Çocuklarımızı yaş gruplarına göre bir araya toplayarak burada değerler eğitimi veriyoruz. Bu eğitim kapsamında yardımlaşmayı, üretmeyi, manevi değerlerimizi çocuklarımıza öğretiyoruz. Daha yeni başladık, her yaş grubuna ulaşmaya çalışacağız. Burada anneler çocuklarıyla birlikte kalabalık bir ortamdayken nasıl uyum içinde çalışabiliyorlar? Öğrendikleri değerleri ne kadar uygulayabiliyorlar? Saygıyı, paylaşmayı, israf etmemeyi, birçok değerlerimizi çocuklarımıza tecrübe ettiriyoruz” dedi.