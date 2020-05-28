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Eyüpsultan kırsalındaki projeler hayata geçiriliyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.05.2020 09:43 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçeyi ekonomik, sosyal ve kültürel alanda kalkındırmak amacıyla başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Başkan Deniz Köken, göreve geldiği günden itibaren Eyüpsultan’ı yepyeni, bambaşka bir geleceğe taşımak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında sürekli yeni ve özgün projeler üretiyor, bu projelerin uygulanabilmesi için sahada incelemelerde bulunuyor.Eyüpsultan’ın özüne uygun, tamamen insan odaklı, Eyüpsultan’ı ve Eyüpsultan sakinlerini kalkındırmayı amaçlayan projeleri biran önce hayata geçirmek için kolları sıvayan Başkan Deniz Köken, son olarak Odayeri, Davutpaşa ve Çiftalan’da incelemelerde bulundu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçeyi ekonomik, sosyal ve kültürel alanda kalkındırmak amacıyla başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Başkan Deniz Köken, göreve geldiği günden itibaren Eyüpsultan’ı yepyeni, bambaşka bir geleceğe taşımak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında sürekli yeni ve özgün projeler üretiyor, bu projelerin uygulanabilmesi için sahada incelemelerde bulunuyor.
Eyüpsultan’ın özüne uygun, tamamen insan odaklı, Eyüpsultan’ı ve Eyüpsultan sakinlerini kalkındırmayı amaçlayan projeleri biran önce hayata geçirmek için kolları sıvayan Başkan Deniz Köken, son olarak Odayeri, Davutpaşa ve Çiftalan’da incelemelerde bulundu. Yaptığı incelemelerde, projelerin uygulanması planlanan alanları yerinde görerek değerlendirmelerde bulundu.
Daha önce gerçekleştirilen ve uzmanlar, akademisyenler, STK’lar ve halkın katıldığı kırsal çalıştaylar ışığında hazırlanan projelerin hızla hayata geçirilmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Deniz Köken, bu projeler gerçekleştiğinde, hem bölge halkının hem de ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının çok önemli bir noktaya geleceğini vurguladı.

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