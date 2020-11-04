YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultan, olası afetlere ESAY’la hazırlanıyor

Eyüpsultan, olası afetlere ESAY’la hazırlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.11.2020 16:15 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Afet Yönetim Birimi (ESAY), Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi (ESAY), önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Eyüpsultan Belediyesi Afet Yönetim Birimi (ESAY), Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.
Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi (ESAY), önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. ESAY, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin arından harekete geçti.
ESAY biriminin doğal afetler sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, plan ve organizasyonlarla ilgili belediye başkanlık binasında gerçekleştirdiği sunum sonrası, alınması gereken ek tedbirlerle ilgili önemli kararlar alındı.

ESAY’ın personel sayısı arttırılacak
Olası İstanbul depremine karşı tüm çalışmaların ve hazırlıkların masaya yatıldığı toplantıda, Afet Koordinasyon Merkezi’nin kurulması, deprem eğitim alanının yapılması, 102 toplanma alanının eksiksiz hale getirilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılması ile ilgili kararlar alındı. Ayrıca 36 erkek ve 6 kadın gönüllü personelin bulunduğu ESAY’da personel sayısı 100’e çıkartılacak.

Eyüpsultan’da 102 adet toplanma alanı bulunuyor
Deprem gibi olası bir afette vatandaşların toplanmaları için Eyüpsultan’da 102 alan belirlendi, bu alanlara "Acil Toplanma Alanı" levhaları konuldu. Ayrıca, deprem sırasında ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı 40 adet bilgilendirme panosu hazırlandı. İlçede farklı noktalara AFAD ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle, yaşanabilecek herhangi bir doğal afet sonrası ihtiyaç duyulacak malzemeleri barındıran 16 adet AFİS deprem konteyneri konuldu.
Düzenli olarak kontrol edilen konteynerlerin içerisinde acil müdahalelerde kullanılacak aletler, ilk yardım çantası, radyo ve el telsizi gibi 65 kalem malzeme bulunuyor. Her ay “Eyüpsultan’da Gündem” programı ile Facebook üzerinden canlı yayında Eyüpsultanlılarla bir araya gelen Başkan Deniz Köken, 5 Kasım Perşembe günü yapılacak olan programda ise riskli yapılarla ilgili açıklamalarda bulunup, vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2020
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2020

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:53
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Profesör babadan doçent oğula dedikodu davası
Profesör babadan doçent oğula dedikodu davası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.