Eyüpsultan, olası afetlere ESAY’la hazırlanıyor

ESAY’ın personel sayısı arttırılacak Olası İstanbul depremine karşı tüm çalışmaların ve hazırlıkların masaya yatıldığı toplantıda, Afet Koordinasyon Merkezi’nin kurulması, deprem eğitim alanının yapılması, 102 toplanma alanının eksiksiz hale getirilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılması ile ilgili kararlar alındı. Ayrıca 36 erkek ve 6 kadın gönüllü personelin bulunduğu ESAY’da personel sayısı 100’e çıkartılacak.

Eyüpsultan’da 102 adet toplanma alanı bulunuyor

Deprem gibi olası bir afette vatandaşların toplanmaları için Eyüpsultan’da 102 alan belirlendi, bu alanlara "Acil Toplanma Alanı" levhaları konuldu. Ayrıca, deprem sırasında ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı 40 adet bilgilendirme panosu hazırlandı. İlçede farklı noktalara AFAD ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle, yaşanabilecek herhangi bir doğal afet sonrası ihtiyaç duyulacak malzemeleri barındıran 16 adet AFİS deprem konteyneri konuldu.

Düzenli olarak kontrol edilen konteynerlerin içerisinde acil müdahalelerde kullanılacak aletler, ilk yardım çantası, radyo ve el telsizi gibi 65 kalem malzeme bulunuyor. Her ay “Eyüpsultan’da Gündem” programı ile Facebook üzerinden canlı yayında Eyüpsultanlılarla bir araya gelen Başkan Deniz Köken, 5 Kasım Perşembe günü yapılacak olan programda ise riskli yapılarla ilgili açıklamalarda bulunup, vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayacak.

