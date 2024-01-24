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Eyüpsultan Sömestir Festivali’nde buz pateni keyfi sürüyor

İHA İHA
24.01.2024 15:26 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan Belediyesi’nin yarıyıl tatiline giren öğrenciler için düzenlediği Eyüpsultan Sömestir Festivali’nde öğrenciler hafta içi her gün profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak buz pistini deneyimliyor.

Eyüpsultan Sömestir Festivali’nde buz pateni keyfi sürüyor

Öğrencilerin yarıyıl tatili süresince doyasıya eğleneceği Eyüpsultan Sömestir Festivali her gün birbirinden eğlenceli etkinliklerle devam ediyor. Sportif, eğitsel ve sanatsal aktivitelerle, tatilin keyfini çıkaran öğrenciler Eyüp Park AVM’de bulunan Eyüpsultan Belediyesi Buz Pisti’nde ise buz pateni yaparak eğlenceli dakikalar yaşıyor.

BUZ PİSTİNDEN BUGÜNE KADAR 33 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in 2022 yılında hizmete açtığı ve bugüne kadar 33 bin kişinin faydalandığı buz pistinde öğrenciler, profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak buz pateni yapabiliyor. Öğrenciler, festival süresince hafta içi her gün 12.00 - 15.00 saatleri arasında 5 eğitmen eşliğinde 30 dakika boyunca buz patenini deneyimleme fırsatı buluyor. Festival, 21 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında liseli gençler için yatılı kamp günleri, ücretsiz sinema günleri, Matematik Evi atölyeleri, ebeveyn çocuk atölyeleri, tiyatrolar, basketbol turnuvası, Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi, Eyüppark Alışveriş Merkezi ve Vialand Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen çocuk etkinlikleriyle devam edecek.

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