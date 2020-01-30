Eyüpsultan’da 10 ayda bin 453 kişiye istihdam sağlandı

Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Merkezi’nin (ESİM), Başkan Deniz Köken’in göreve geldiği nisan ayından itibaren toplam bin 453 vatandaşa istihdam sağladığı açıklandı.

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan İstihdam Merkezi’nin (ESİM) başlattığı “İstihdam Seferberliği” tüm hızıyla sürüyor. Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Merkezi, Başkan Deniz Köken’in göreve geldiği nisan ayından itibaren toplam bin 453 vatandaşa istihdam sağlandığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Eyüpsultan İstihdam Fuarı’na İŞKUR, SGK ve 28 firmanın yanı sıra yüzlerce Eyüpsultanlı katılmıştı. Vatandaşlar fuarda hem yeni iş başvuruları yaparken, hem de SGK temsilcilerinden çalışma hakları ve emeklilik durumlarıyla ilgili bilgiler almıştı.

Mülakat yapılan 75 kişi işe yerleştirildi

Bugüne kadar binlerce iş görüşmesi yapan Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM) yetkilileri, geçtiğimiz hafta mülakat yapılan 75 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM) Sorumlusu Büşra Özdemir konuyla ilgili şunları söyledi: “Eyüpsultan İstihdam Merkezi’ne başvuru yapan bütün vatandaşların başvurusunu değerlendiriyoruz. Elimizde açık ilan başvurusu varsa yönlendirme sağlıyoruz. Tüm ilanları her gün mutlaka inceliyoruz. Sadece elimizdeki ilanlara değil bazen firmalarla görüşerek de istihdam imkanları yaratabiliyoruz.”