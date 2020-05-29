YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultan’da 6 bin 459 ton asfalt döküldü

Eyüpsultan’da 6 bin 459 ton asfalt döküldü

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.05.2020 14:55 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını boyunca asfaltlama çalışması yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını boyunca asfaltlama çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında 6 bin 459 ton asfalt döküldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri fırsata çeviren Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek adına tüm saha ekiplerini seferber etti. Bu kapsamda ekipler, ilçede tespit ettikleri bölgelerde ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda asfaltlama çalışmaları yapıyor. Çalışma yapılan yerler arasında yoğun kullanılan yerlere asfalt serimi gerçekleştirildi.
Eyüpsultan genelinde asfalt dökülen yerler şöyle açıklandı:
“Çırçır Mahallesi Betül Sokak 846 ton, Karadolap Mahallesi Abıhayat Caddesi 848 ton, Karadolap Mahallesi Namık Kemal Caddesi 157 ton, Alibeyköy Merkez Mahallesi Vardar Bulvarı bin 927 ton, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesi 55 ton, 15 Temmuz Şehitler Caddesi Mimar Sinan Ortaokulu önü 126 ton, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi 2 bin 500 ton”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Omuz ağrısına dikkat

Omuz ağrısına dikkat

Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor

Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor

Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

Gürkan’dan İstanbul’un fethi mesajı

Gürkan’dan İstanbul’un fethi mesajı

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:34
Sabah
05:29
Öğle
13:07
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Canan Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.