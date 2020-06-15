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Eyüpsultan'da 89 kedi ve köpek sahiplendirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.06.2020 21:10 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da 89 kedi ve köpek sahiplendirildi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, sosyal sorumluluk prensibiyle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğinde haftanın 7 günü sokak hayvanları için hizmet vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanları için ihtiyaç duyulan bölgelerde besleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğinde ise her yıl binlerce hayvanın tedavisi yapılıyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı ve hasta hayvanların, hayvan ambulansıyla bulundukları yerde tedavileri yapılıyor, yerinde tedavileri mümkün olmayanlar alınarak Sokak Hayvanları Kliniğine götürülüyor.

Hayvanların sağlıklı yaşam hakkının sağlanmasını amaçlayan Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan klinikte, yıl boyunca sahipsiz sokak hayvanlarının muayenesi, tedavisi, kısırlaştırması, aşılaması, mikroçip uygulaması ve kayıt altına alma gibi işlemler yapılıyor. Tedavisinin tamamlanmasının ardından insan ve çevre sağlığına tehdit unsuru taşımayanlar yasa gereği tekrar alındıkları ortama bırakılarak rehabilitasyonları tamamlanmış oluyor.

- Klinik ve rehabilitasyon ünitesi

Sokak hayvanları için özel dizayn edilmiş ve tüm ekipmanı bu doğrultuda oluşturulmuş, muayene odası ve ameliyathanesi de olan klinik toplamda 200 metrekare alan üzerine kuruldu.

Klinik bünyesinde ayrıca, yeni işlevler kazandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla 150 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilen ikinci bir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Ünitesi bulunuyor.

Üç veteriner hekim ve dört yardımcı personel ile haftanın yedi günü 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren klinikte, ameliyathane ve muayenehanenin dışında ilaç odası da yer alıyor.

Klinikte son 5 ay içerisinde 228 kedi, 46 köpek kısırlaştırıldı. Kısırlaştırma işlemi dışında klinikte 1865 kedi ve köpeğin tedavisi yapıldı, 1865 başıboş yaşayan kedi ve köpek kayıt altına alındı.

Yasalar gereği sahibi oldukları hayvanlarını kayıt ettirmekle yükümlü vatandaşlara ait kedi ve köpekler, klinikte mikroçip uygulanarak kayıt altına alınıyor ve kuduz aşıları yapılıyor.

- 89 kedi ve köpek sahiplendirildi

Klinikte tedavi ve kayıt altına alma gibi işlemlerinin yanı sıra sahiplendirme de yapılıyor. Dileyen vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi ile irtibata geçerek, şartlar uygun olduğu takdirde kedi veya köpek sahiplenebiliyor.

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğinde son 5 ay içinde, aşıları ve bakımları tamamlanmış 89 kedi ve köpek sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.

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