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Eyüpsultan’da Aile Sağlık Merkezleri dezenfekte edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.04.2020 16:06 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda her gün sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibi, Aile Sağlık Merkezleri’nde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.Dezenfeksiyon ekibi Nişanca ASM, İslambey ASM, Rami ASM, Sakarya ASM, Eyüpsultan Sakarya ASM, Esentepe ASM, Yeşilpınar ASM, Akşemsettin ASM, Çırçır ASM, Emniyettepe ASM, Güzeltepe ASM, Kemerburgaz ASM, Göktürk ASM, Çırçır ASM ve Eyüpsultan’da 1,4,8,9,10, 11,13,14, 15,21 Nolu Aile Sağlık Merkezleri’nde dezenfeksiyon işlemi yaptı.Ayrıca yine Beyaz Masa Birimine gelen talepler doğrultusunda 4 ayrı ekip, site ve apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerine rutin bir şekilde devam etti.

Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda her gün sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibi, Aile Sağlık Merkezleri’nde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Dezenfeksiyon ekibi Nişanca ASM, İslambey ASM, Rami ASM, Sakarya ASM, Eyüpsultan Sakarya ASM, Esentepe ASM, Yeşilpınar ASM, Akşemsettin ASM, Çırçır ASM, Emniyettepe ASM, Güzeltepe ASM, Kemerburgaz ASM, Göktürk ASM, Çırçır ASM ve Eyüpsultan’da 1,4,8,9,10, 11,13,14, 15,21 Nolu Aile Sağlık Merkezleri’nde dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Ayrıca yine Beyaz Masa Birimine gelen talepler doğrultusunda 4 ayrı ekip, site ve apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerine rutin bir şekilde devam etti. Sokak sokak gezen ekipler apartman binalarının girişlerini, merdiven korkuluklarını, kapıları dezenfekte ettiler. Her gün yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak devam edecek.

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