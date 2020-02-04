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  4. Eyüpsultan’da asfalt yapım çalışmaları devam ediyor

Eyüpsultan’da asfalt yapım çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yol, yağmur suyu kanalları, merdiven, korkuluk ve kaldırımlarda yenileme, bakım-onarım gibi çalışmalar gerçekleştiriyor.Bu çalışmalar kapsamında ekipler Güzeltepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi ve Dikmen Caddesi üzerinde yağmur suyu kanalı ile asfalt yapımı çalışması yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yol, yağmur suyu kanalları, merdiven, korkuluk ve kaldırımlarda yenileme, bakım-onarım gibi çalışmalar gerçekleştiriyor.
Bu çalışmalar kapsamında ekipler Güzeltepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi ve Dikmen Caddesi üzerinde yağmur suyu kanalı ile asfalt yapımı çalışması yaptı. Ekipler çalışmada; Yavuz Selim Caddesi’nin 130 metrelik bölümünü, Dikmen Caddesi’nin ise 90 metrelik bölümünü asfaltladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki çalışmalarda günlük 70 ton asfalt serimi yapıyor.

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