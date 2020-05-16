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Eyüpsultan’da bando ve mehter konserleri tekrar başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mahallelerde bando ve mehter konserleri düzenleyecek.Eyüpsultan Belediyesi 18 Mayıs Pazartesi 12.00-14.00 saatleri arasında Güzeltepe, Emniyettepe, Alibeyköy Merkez ve Karadolap mahallelerinde, 20 Mayıs Çarşamba 12.00-14.00 saatleri arasında Çırçır ve Akşemsettin mahallelerinde bando konserleri düzenleyecek.

Eyüpsultan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mahallelerde bando ve mehter konserleri düzenleyecek.
Eyüpsultan Belediyesi 18 Mayıs Pazartesi 12.00-14.00 saatleri arasında Güzeltepe, Emniyettepe, Alibeyköy Merkez ve Karadolap mahallelerinde, 20 Mayıs Çarşamba 12.00-14.00 saatleri arasında Çırçır ve Akşemsettin mahallelerinde bando konserleri düzenleyecek. 19 Mayıs Salı 12.00-16.00 saatleri arasında Nişanca, Defterdar, Topçular ve Düğmeciler mahallelerinde, 21 Mayıs Perşembe 12.00-16.00 saatleri arasında Rami, İslambey, Eyüpsultan Merkez ve Silahtarağa mahallelerinde mehter konserleri olacak. Konserde Bandistanbul Orkestrası, mahallelerde dolaşarak hareketli, eğlenceli parçalar çalacaklar. Eyüpsultan Belediyesi Mehter Takımı ise mahallelerde marşlar seslendirecekler.

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