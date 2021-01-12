YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultan’da bin 200 aileye kömür desteği

Eyüpsultan’da bin 200 aileye kömür desteği

12.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyor.Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan’da hiçbir evin kışı soğuk geçirmemesi için çalışmalara başladı.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyor.
Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan’da hiçbir evin kışı soğuk geçirmemesi için çalışmalara başladı. Soğuk geçen kış aylarında, alan tarama ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyor. Kömür dağıtımının yanı sıra pandemi nedeniyle vatandaşlara maske ve kolonya da hediye ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:50
Sabah
08:21
Öğle
13:17
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Salgın döneminde "kaliteli uykudan ödün vermeyin" uyarısı

Salgın döneminde "kaliteli uykudan ödün vermeyin" uyarısı

Salgın döneminde "kaliteli uykudan ödün vermeyin" uyarısı

Salgın döneminde "kaliteli uykudan ödün vermeyin" uyarısı

Karsan'da üst düzey iki atama yapıldı

Karsan'da üst düzey iki atama yapıldı

Eyüpsultan esnafına maddi destek

Eyüpsultan esnafına maddi destek

Radyonun yıldızları halk oylamasıyla belirleniyor

Radyonun yıldızları halk oylamasıyla belirleniyor

Tuzla’da yılın ilk bebeklerine hediye başkandan

Tuzla’da yılın ilk bebeklerine hediye başkandan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.